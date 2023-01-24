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Уайлдер: Джошуа не хочет со мной драться — и не захочет в будущем

Уайлдер: Джошуа не хочет со мной драться — и не захочет в будущем
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Деонтей Уайлдер объяснил, почему его бой с британцем Энтони Джошуа не состоится.

«Джошуа не хочет со мной драться, тут всё очень просто и ясно. И я не понимаю, почему люди продолжают спрашивать об этом поединке. Я на протяжении своей карьеры был максимально честным и правдивым, говорил обо всём прямо. Я не хожу кругами — ты либо мне нравишься, либо нет. И я знаю, чего хочу.

Всем известно, что Джошуа предлагали $ 50 млн, когда он просил, но он не согласился драться и тогда. Уже тогда люди должны были заподозрить, что это подозрительно. Даже в будущем Джошуа не захочет со мной драться. Мне известно кое-что, а публика получает информацию из других источников», — приводит слова Уайлдера TalkSport.

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