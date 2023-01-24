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Биспинг: Махачев вернул всем желание называть Оливейру слабаком

Биспинг: Махачев вернул всем желание называть Оливейру слабаком
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о возможном реванше российского бойца, действующего чемпиона в лёгком дивизионе Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра проиграл титул в сокрушительной манере. Ислам был намного лучше в тот вечер. Махачев потряс его в стойке, отправил в нокдаун и заставил постучать. Ислам вернул всем желание называть его слабаком — такая репутация была у Оливейры, когда он выступал в полулёгком весе после этих безумных весогонок.

На самом деле я фанат Чарльза Оливейры и фанат Ислама Махачева. Я хочу видеть, как они дерутся ещё раз. Но Оливейре, как он сам уже заявил, сначала нужно одержать победу. Над кем? Думаю, это должен быть Бенеил Дариуш», — сказал Биспинг в видео на своем Youtube-канале.

Ранее Оливейра сообщал, что хочет получить реванш с Махачевым в конце года.

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