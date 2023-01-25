Жаилтон Алмейда: тренировочный лагерь был сложнее боя с Абдурахимовым

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда поделился впечатлениями от победы над россиянином Шамилем Абдурахимовым на турнире UFC 283, прошедшем в минувшие выходные.



«Его первый серьёзный удар я даже не почувствовал, у него не тяжёлая рука, так что никакого ущерба я не получил. Вообще я планировал драться все три раунда, но во втором почувствовал, что он устал. Я понял, что у меня есть возможность завершить бой досрочно и я это сделал. С начала поединка я себя сдерживал, но мне не было сложно. Тренировочный лагерь оказался тяжелее боя», — приводит слова Алмейды MMAJunkie.



Жаилтон Алмейда одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Для Шамиля Абдурахимова это четвёртое поражение в UFC подряд. Всего у россиянина восемь поражений в ММА при 20 победах.

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