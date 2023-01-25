Боец Bellator Грейси: Бенеил Дариуш — единственный, кто может победить Махачева
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Боец Bellator Нейман Грейси высказался по поводу своего товарища по команде Бенеила Дариуша. По мнению Грейси, он единственный, кто сможет победить в поединке с Исламом Махачевым и забрать у него титул UFC.
«Мы очень хотим, чтобы Бенеил Дариуш боролся за титул. Мы ждали, когда в UFC предоставят ему такую возможность. И мы все очень рады за него и не можем дождаться, когда он будет драться за титул, потому что мы знаем, что он победит.
Я думаю, Бенеил Дариуш отлично справится. Думаю, что он единственный, кто может победить Махачева. Не верю в то, что Волкановски окажет ему сопротивление, поэтому его соперником просто обязан стать Дариуш», — приводит слова Грейси Sportskeeda.
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