Боец Bellator Грейси: Бенеил Дариуш — единственный, кто может победить Махачева

Боец Bellator Нейман Грейси высказался по поводу своего товарища по команде Бенеила Дариуша. По мнению Грейси, он единственный, кто сможет победить в поединке с Исламом Махачевым и забрать у него титул UFC.

«Мы очень хотим, чтобы Бенеил Дариуш боролся за титул. Мы ждали, когда в UFC предоставят ему такую возможность. И мы все очень рады за него и не можем дождаться, когда он будет драться за титул, потому что мы знаем, что он победит.

Я думаю, Бенеил Дариуш отлично справится. Думаю, что он единственный, кто может победить Махачева. Не верю в то, что Волкановски окажет ему сопротивление, поэтому его соперником просто обязан стать Дариуш», — приводит слова Грейси Sportskeeda.

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