Джо Джойс: удары Усика были как пощёчины

Непобеждённый британский боксёр Джо Джойс вспомнил свой поединок с украинцем Александром Усиком.

«Я помню, когда мы дрались, это было похоже на жгучую силу — это был не молот. Знаете, как пощёчины, они более жгучие. Быстрее и более жгучие. Но я думаю, что сейчас он прибавил в размерах, поэтому его удары будут более звонкими.

Он выглядел подтянутым, да. Это хорошо. Он выглядит здоровым и сильным… плавает и всё такое, так что кардио у него, вероятно, хорошее. Возможно, он хочет быть меньше для скорости. Он набирал размер, чтобы получить больше мощи, но я не знаю, была ли эта сила эффективной, так что он мог бы просто оставаться быстрым», — приводит слова Джойса Boxing Social.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксёр.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: