Стал известен новый соперник Джошуа. Это не Уайлдер

Американский боксёр Энтони Джошуа встретится с Джермейном Франклином 1 апреля на O2 Arena в Лондоне (Англия).

Напомним, Энтони Джошуа провёл свой последний бой в августе с украинским боксёром Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.



Всего на счету британца 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых добыты нокаутом, и три поражения.



На счету Франклина 21 выигранный поединок и одно поражение.

Ранее промоутер Эдди Хирн поделился воспоминаниями о первом поединке Джошуа с украинцем Александром Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года.

Новость по теме Промоутер: Джошуа смотрел записки с тактикой перед выходом на первый бой с Усиком

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду