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Стал известен новый соперник Джошуа. Это не Уайлдер

Стал известен новый соперник Джошуа. Это не Уайлдер
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Американский боксёр Энтони Джошуа встретится с Джермейном Франклином 1 апреля на O2 Arena в Лондоне (Англия).

Напомним, Энтони Джошуа провёл свой последний бой в августе с украинским боксёром Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.

Всего на счету британца 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых добыты нокаутом, и три поражения.

На счету Франклина 21 выигранный поединок и одно поражение.

Ранее промоутер Эдди Хирн поделился воспоминаниями о первом поединке Джошуа с украинцем Александром Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года.

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