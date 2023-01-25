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Дэн Хукер встретится с Джалином Тёрнером на турнире UFC 285

Дэн Хукер встретится с Джалином Тёрнером на турнире UFC 285
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Боец смешанных единоборств в полулёгком весе Дэн Хукер встретится с американцем Джалином Тёрнером на турнире UFC 285.

В ноябре Хукер встречался с перуанцем Клаудио Пуэльесом. Поединок между бойцами завершился победой Дэна Хукера техническим нокаутом во втором раунде. Рефери снял Пуэльеса после очередного падения на канвас в связи с повреждением ноги.

Дэн Хукер одержал первую победу в пяти последних боях. В своём последнем поединке, который состоялся в марте этого года, новозеландский боец проиграл техническим нокаутом Арнольду Аллену.

Тернер идёт на серии из пяти побед. В последний раз он дрался с Брэдом Ридделлом в рамках UFC 276 в июле. В этом бою Джалин одержал победу сабмишеном в первом раунде.

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