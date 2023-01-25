Бой Дениса Лаврентьева против Рахима Мидаева откроет главный кард RCC 14

Российские бойцы Денис Лаврентьев (12-1) и Рахим Мидаев (11-1) проведут трёхраундовый бой на турнире RCC 14. Поединок состоится 11 февраля в Тюмени и откроет главный кард шоу.

Денис — безоговорочно первый номер в России в своём весе по версии сайта Tapology и входит в сотню лучших бойцов в мире. С 2019 года Лаврентьев остаётся непобеждённым, при этом своё единственное поражение от бойца UFC Виктора Генри он успел закрыть в реванше. Для Дениса бой на RCC 14 станет долгожданным возвращением в клетку — последний раз он выступал полтора года назад.



Мидаев на турнире будет представлять Турцию, где сейчас проходит подготовку. Рахим с 2018 года регулярно выступает на турнирах в Чечне и успел накопить боевой опыт, но соперников уровня Лаврентьева у него пока не было. Мидаев очень жёсткий финишёр — большинство побед он забрал нокаутами и сабмишенами.



Турнир RCC 14 пройдёт в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Шоу возглавит бой Алексея Кунченко против Глейсона Тибау.