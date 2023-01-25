Стало известно, когда и с кем Шавкатджон Рахимов проведёт первую защиту титула IBF

Боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов, обладающий титулом IBF, встретится с экс-чемпионом и обязательным претендентом Джо Кординой на турнире 22 апреля, сообщает промоутер Эдди Хирн.
Напомним, в ноябре боец из Таджикистана сразился за вакантный титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) с британцем Зелфой Барретом (28-1, 16 KO). Рахимов, работавший первым номером и давивший на соперника, побывал на полу в третьем раунде, однако смог вернуться в бой, дважды отправить соперника в нокдаун и добиться досрочной остановки в девятом раунде.
Для 28-летнего Рахимова, ставшего первым в истории чемпионом мира из Таджикистана, это дебютная победа в титульном бою. В феврале 2021 года он бросил вызов американцу Джозефу Диасу, однако поединок завершился вничью.
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