Штырков дал прогноз на бой Волкова и Романова

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков высказался по поводу предстоящего боя между Александром Волковым и Александром Романовым из Молдавии на турнире UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.
«В тяжёлом дивизионе очень мало людей, которые могут создать Волкову проблемы. Александр Романов не из их числа — при условии, что Волков будет в оптимальной форме и без травм, естественно. У Волкова есть все шансы финишировать Романова. Скорее всего, это будет в конце второго раунда или в третьем.
Любой бой – это шаг вперёд, если говорить о приобретённом опыте и извлечении пользы из каждой подготовки и самого боя, но если говорить про рост в топовых позициях и про то, приблизит ли победа в этом бою Волкова к титулу, то это топтание на месте. В свою очередь Романов получил больше возможностей заявить о себе и подняться в рейтингах», — приводит слова Штыркова Metaratings.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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