Эдвардс рассказал, что должен сделать Макгрегор, чтобы получить титульный бой с ним

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал, в каком случае он будет готов подраться с ирландцем Конором Макгрегором.
«В случае если Макгрегор вернется и одержит победу в полусреднем весе, я буду готов выйти на бой с ним. Это будет очень большой бой не только для Европы, но и для всего мира. Ему нужно вернуться, одержать победу, и тогда мы это обсудим», — приводит слова Эдвардса talkSPORT.
Напомним, Эдвардсу предстоит поединок с Камару Усманом в марте.
В середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, однако после обновления ирландца там нет. В общей сложности на его счету 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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