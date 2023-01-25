Менеджер Уайлдера: Джошуа отказался от $ 50 млн за бой

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), сообщил о предложении команде звёздного британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), которое не было принято.
«Я позвонил Деонтею, когда выяснилось, что они не собираются с нами драться. Он заплакал, так он расстроился. Бьюсь об заклад, что если Джошуа и заплакал, то от облегчения.
Джошуа сказал: «Я подерусь, если получу $ 50 млн за бой». Тогда мы предложили ему $ 50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался. Он не захотел связываться с нами, и вы понимаете, что это его право. Однако он не скажет публике о том, что не захотел встречаться с Деонтеем», – приводит слова Финкеля издание The Sun.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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