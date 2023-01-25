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Джамал Хилл объяснил, почему в следующем бою не сразится с Анкалаевым

Джамал Хилл объяснил, почему в следующем бою не сразится с Анкалаевым
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джамал Хилл высказался о шансах российского экс-претендента Магомеда Анкалаева на ещё один титульный бой.

Напомним, в декабре на UFC 282 Анкалаев свёл вничью поединок за вакантный титул с польским ветераном Яном Блаховичем, после чего за этот пояс сразились Хилл и Гловер Тейшейра.

«Не думаю, что UFC рассматривают Магомеда в качестве следующего претендента, учитывая то, как он отреагировал на решение судей поставить ничью. Он сказал, что больше никогда не будет драться в UFC. Такое поведение не даст тебе титульный бой, братан. Его могут заставить пройти ещё одно испытание», – сказал Хилл в интервью MMAJunkie.

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