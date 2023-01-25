Промоутер Альвареса ответил на мнение, что мексиканец избегает боя с Бенавидесом

Эдди Хирн, промоутер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, ответил скептикам, считающим, что его подопечный избегает поединка с американским экс-чемпионом и нокаутёром Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 KO).

«Я считаю, что Бенавидес победит Калеба Планта. Великолепный бой, он пойдёт на пользу боксу. И вот, что я хочу прояснить: на протяжении всего времени сотрудничества у меня не возникло и мысли о том, что есть хоть один боец, с которым Канело не станет драться», – приводит слова Хирна DAZN.

Напомним, в своём последнем бою в сентябре Альварес победил единогласным судейским решением казахстанского ветерана Геннадия Головкина, проведя защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе.

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