Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Кунченко рассказал, чем подготовка в России отличается от Таиланда

Алексей Кунченко рассказал, чем подготовка в России отличается от Таиланда
Комментарии

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко рассказал об отличии в подготовке к боям в России и Таиланде.

«Плюс только один – климат. В России ничем не хуже. Просто все разъехались: кто-то в Дагестан, кто-то в Омск. А большинство в Таиланд улетело. Потому что зима, холодно, все болеют. И многие едут в Таиланд, в тёплый климат, чтобы форму поднабрать, здоровье. Если посмотреть состав, здесь все готовятся – на любой вкус и цвет. И мне здесь комфортно заниматься, тренироваться. Не люблю, когда холодно, разогреваешься долго. А здесь пока дошёл до зала, половину разминки практически сделал. Чувствую здесь себя получше», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут Алексей Кунченко и Глейсон Тибау.

Новость по теме
Лига RCC проведёт первый турнир в Тюмени
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023