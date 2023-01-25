Алексей Кунченко рассказал, чем подготовка в России отличается от Таиланда

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко рассказал об отличии в подготовке к боям в России и Таиланде.
«Плюс только один – климат. В России ничем не хуже. Просто все разъехались: кто-то в Дагестан, кто-то в Омск. А большинство в Таиланд улетело. Потому что зима, холодно, все болеют. И многие едут в Таиланд, в тёплый климат, чтобы форму поднабрать, здоровье. Если посмотреть состав, здесь все готовятся – на любой вкус и цвет. И мне здесь комфортно заниматься, тренироваться. Не люблю, когда холодно, разогреваешься долго. А здесь пока дошёл до зала, половину разминки практически сделал. Чувствую здесь себя получше», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут Алексей Кунченко и Глейсон Тибау.
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