Кунченко: мысли о завершении карьеры не было. У меня есть желание драться

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко признался, что его не посещали мысли о завершении карьеры.



«Пока такая мысль не посещало. У меня есть желание драться. Пока есть возможность, подерёмся. Когда не будет желания, заявлю об уходе. Пока я буду драться, выступать по возможности. Если всё сложится нормально, следующий бой пройдёт хорошо и без травм, можно подраться ещё», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут Алексей Кунченко и Глейсон Тибау.



Напомним, Кунченко подписал контракт с RCC в ноябре 2022 года. Ранее Алексей покинул UFC после двух поражений кряду.

Новость по теме Лига RCC проведёт первый турнир в Тюмени