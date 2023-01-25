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Кунченко: мысли о завершении карьеры не было. У меня есть желание драться

Кунченко: мысли о завершении карьеры не было. У меня есть желание драться
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Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко признался, что его не посещали мысли о завершении карьеры.

«Пока такая мысль не посещало. У меня есть желание драться. Пока есть возможность, подерёмся. Когда не будет желания, заявлю об уходе. Пока я буду драться, выступать по возможности. Если всё сложится нормально, следующий бой пройдёт хорошо и без травм, можно подраться ещё», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут Алексей Кунченко и Глейсон Тибау.

Напомним, Кунченко подписал контракт с RCC в ноябре 2022 года. Ранее Алексей покинул UFC после двух поражений кряду.

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