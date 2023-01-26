Кунченко: в кулачку бы не пошёл. Молодые выходят — силы есть, здоровье есть, пусть дерутся

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко заявил, что не хотел бы участвовать в боях на голых кулаках.



«В боксе можно было бы, если подготовку хорошую сделать. Минимум полгода, потому что там совсем другая техника, свои фишки. В кулачку бы не вышел. Там травмы серьёзные, не хотелось бы туда выходить. Без перчаток, разбивают лицо, кости ломают. Молодые туда выходят – силы есть, здоровье есть, пускай дерутся. У меня такого желания нет, а по боксу можно выступить. Но нужно смотреть, какой соперник будет. Если выше классом, мастер спорта по боксу, то смысла нет. А если на равном уровне, например, с другим бойцом MMA, можно попробовать», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут Алексей Кунченко и Глейсон Тибау.

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