Вадим Немков объяснил, почему решил остаться в Bellator

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков (15-2) прокомментировал продление контракта с промоушеном, о котором стало известно вчера, 24 января.

«Я остаюсь в Bellator. Мне предложили очень хорошие условия, которые ни UFC, ни любая другая лига не предложит. Сейчас я поеду секундантом с Фёдором Емельяненко и Толиком Молдавским, и там скажут примерную дату боя. Для меня апрель-май было бы нормально», – приводит слова Немкова Okko MMA.

Напомним, в своём последнем бою на турнире Bellator 288 в ноябре Немков победил единогласным судейским решением бывшего бойца UFC американца Кори Андерсона и стал победителем Гран-при в полутяжёлом весе, выиграв приз в $ 1 млн.

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