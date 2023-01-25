Вадим Немков объяснил, почему решил остаться в Bellator
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков (15-2) прокомментировал продление контракта с промоушеном, о котором стало известно вчера, 24 января.
«Я остаюсь в Bellator. Мне предложили очень хорошие условия, которые ни UFC, ни любая другая лига не предложит. Сейчас я поеду секундантом с Фёдором Емельяненко и Толиком Молдавским, и там скажут примерную дату боя. Для меня апрель-май было бы нормально», – приводит слова Немкова Okko MMA.
Напомним, в своём последнем бою на турнире Bellator 288 в ноябре Немков победил единогласным судейским решением бывшего бойца UFC американца Кори Андерсона и стал победителем Гран-при в полутяжёлом весе, выиграв приз в $ 1 млн.
Новость по темеВадим Немков продлил контракт с Bellator
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