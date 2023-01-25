Биспинг – об обвинении Макгрегора: он как Майк Тайсон. Вокруг него дураки, хотящие денег

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал новость об обвинении звезды организации Конора Макгрегора в нападении на девушку.

Напомним, ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в нападении, произошедшем в июле прошлого года на Ибице. В ходе стычки с предполагаемой жертвой Макгрегор ударил её ногой в живот, а после пригрозил утопить.

«Правда заключается в том, что он невиновен, пока вина не доказана. Люди могут говорить всё что угодно, но это не делает их слова правдой. Я не защищаю Конора Макгрегора, но он богат и очень известен. И есть люди, которым нужны деньги. Куда бы ни пошёл Макгрегор, он, как и Майк Тайсон, будет окружён дураками. И я не имею в виду, что эта женщина к ним относится», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: