Джамал Хилл стал первым чемпионом UFC, вышедшим из Претендентской серии Даны Уайта

Американский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джамал Хилл, на минувших выходных победивший единогласным решением именитого бразильского ветерана Гловера Тейшейру и ставший новым обладателем чемпионского титула, вошёл в истории организации.

Так, по словам экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, Хилл стал первым обладателем пояса, попавшим в лигу из Претендентской серии Даны Уайта (от англ. – Dana White's Contender Series).

«Джамал Хилл удивил меня, но он больше этого не сделает. Ещё раз, он стал первым чуваком из Претендентской серии, завоевавшим титул. А это доказывает, что вам лучше не пропускать вечера вторника, потому что вы никогда не знаете, кого увидите», – сказал Кормье в эфире ESPN.