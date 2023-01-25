Джамал Хилл стал первым чемпионом UFC, вышедшим из Претендентской серии Даны Уайта
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Американский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джамал Хилл, на минувших выходных победивший единогласным решением именитого бразильского ветерана Гловера Тейшейру и ставший новым обладателем чемпионского титула, вошёл в истории организации.
Так, по словам экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, Хилл стал первым обладателем пояса, попавшим в лигу из Претендентской серии Даны Уайта (от англ. – Dana White's Contender Series).
«Джамал Хилл удивил меня, но он больше этого не сделает. Ещё раз, он стал первым чуваком из Претендентской серии, завоевавшим титул. А это доказывает, что вам лучше не пропускать вечера вторника, потому что вы никогда не знаете, кого увидите», – сказал Кормье в эфире ESPN.
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