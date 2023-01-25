«Неуважение». Бёрнс раскритиковал UFC за обновлённый рейтинг после победы над Магни

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс раскритиковал организацию за обновлённую версию рейтинга дивизиона, в рамках которой он оказался на пятой строчке, позади американца Белала Мухаммада.

«Рейтинги… Это настоящее неуважение! Парень [Мухаммад] просто-напросто прячется от меня и поощряется за это», – написал Бёрнс в социальных сетях.

Ниже приведён актуальный топ-5:

Чемпион: Леон Эдвардс (Великобритания).

1. Камару Усман (США).

2. Колби Ковингтон (США).

3. Хамзат Чимаев (Швеция).

4. Белал Мухаммад (США).

5. Гилберт Бёрнс (Бразилия).

Напомним, чемпион Леон Эдвардс проведёт реванш с Камару Усманом, поединок состоится 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне.

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