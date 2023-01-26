Перейра – о победах над Адесаньей в кикбоксинге и MMA: я пытаюсь забыть об этом
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра признался, что не зацикливается на победах в боях с новозеландцем Исраэлем Адесаньей в кикбоксинге и MMA.
«Я пытаюсь забыть о том, что произошло. Если мы будем думать о победах над кем-то и думать, что это далось легко… Я сказал об этом перед последним боем: всё прошедшее не имеет значения. Я не могу скрестить руки и ждать, что он встанет передо мной. Он всегда пытается развиваться и становиться лучшим бойцом. То же обязан делать и я, чтобы дать ему бой. Потому что меня ждёт испытание», – приводит слова Перейры издание MMA Fighting.
Ранее экс-претендент на чемпионский титул итальянец Марвин Веттори дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньей.
Новость по темеМарвин Веттори дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньи
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