«Если мне дают миллионы, зачем отказываться?» Томми Фьюри — про бой с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри рассказал, почему он согласился на поединок с YouTube-блогером Джейком Полом.
«Если вы готовы кинуть мне миллионы фунтов за бой с Джейком Полом, зачем мне от этого отказываться? Мне нужно кормить семью в любой день — причина, по которой я принял бой с Джейком Полом, в том, что это выгодно с финансовой точки зрения.
Есть часть меня, которая хочет заткнуть его, но он не может так залезть мне под кожу. Он не может залезть мне под кожу, потому что я знаю, что он делает. Он мастерски работает в социальных сетях, он зарабатывает на жизнь, будучи высокомерным идиотом, обзывающим людей. Это то, что есть, но он не может залезть мне под кожу.
Это бизнес, нужно использовать свою голову, и каждый боец на моём месте принял бы этот бой, если бы ему его предложили», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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