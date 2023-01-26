«Если мне дают миллионы, зачем отказываться?» Томми Фьюри — про бой с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри рассказал, почему он согласился на поединок с YouTube-блогером Джейком Полом.

«Если вы готовы кинуть мне миллионы фунтов за бой с Джейком Полом, зачем мне от этого отказываться? Мне нужно кормить семью в любой день — причина, по которой я принял бой с Джейком Полом, в том, что это выгодно с финансовой точки зрения.

Есть часть меня, которая хочет заткнуть его, но он не может так залезть мне под кожу. Он не может залезть мне под кожу, потому что я знаю, что он делает. Он мастерски работает в социальных сетях, он зарабатывает на жизнь, будучи высокомерным идиотом, обзывающим людей. Это то, что есть, но он не может залезть мне под кожу.

Это бизнес, нужно использовать свою голову, и каждый боец на моём месте принял бы этот бой, если бы ему его предложили», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: