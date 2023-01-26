Стало известно, когда и с кем должен подраться Стерлинг

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг может провести следующую защиту титула в апреле в поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, сообщает журналист MMAFighting Дэймон Мартин.
По информации источника, контракт на бой до сих пор не подписан из-за травмы бицепса у Стерлинга, о которой боец упоминал. Однако в UFC рассчитывают, что действующий чемпион сможет выступить 9 апреля на UFC 287 в Бруклине.
Ранее сам Стерлинг заявлял, что хотел бы успеть восстановиться к турниру UFC 285 в марте и выступить на нём.
Алджамейн Стерлинг свой последний бой провёл в октябре прошлого года с Ти Джеем Диллашоу и выиграл техническим нокаутом, защитив пояс. Генри Сехудо завершил карьеру в 2020 году, но в прошлом году объявил, что вернётся в октагон.
- 26 января 2023
-
09:50
-
09:44
-
09:41
-
08:15
-
03:41
-
00:44
-
00:25
-
00:22
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:41
-
23:05
-
22:53
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:00
-
20:49
-
20:26
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
18:56
-
18:01
-
17:39
-
16:42
-
16:35
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:38
-
13:59
-
13:53
-
13:26
-
13:01
-
12:45