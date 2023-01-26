Стало известно, когда и с кем должен подраться Стерлинг

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг может провести следующую защиту титула в апреле в поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, сообщает журналист MMAFighting Дэймон Мартин.



По информации источника, контракт на бой до сих пор не подписан из-за травмы бицепса у Стерлинга, о которой боец упоминал. Однако в UFC рассчитывают, что действующий чемпион сможет выступить 9 апреля на UFC 287 в Бруклине.



Ранее сам Стерлинг заявлял, что хотел бы успеть восстановиться к турниру UFC 285 в марте и выступить на нём.



Алджамейн Стерлинг свой последний бой провёл в октябре прошлого года с Ти Джеем Диллашоу и выиграл техническим нокаутом, защитив пояс. Генри Сехудо завершил карьеру в 2020 году, но в прошлом году объявил, что вернётся в октагон.