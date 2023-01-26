Морено высказался об окончании противостояния с Фигейреду
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Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено высказался по поводу окончания противостояния с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.
«Очень много тяжёлых моментов во время тренировочных сборов. Это было огромное давление, настоящий стресс. Теперь всё моё внимание сосредоточено только на моей семье. Я стараюсь проводить как можно больше времени с ними.
Конечно, после всего этого моё психическое состояние стало лучше. Потому что вся эта история, все эти два года, попытки драться с одним и тем же парнем были очень большим стрессом. Мой разум очень устал от всего этого», — приводит слова Морено MMA News.
Напомним, на прошедшем турнире UFC 283 бойцы встречались в четвёртый раз. Победу техническим нокаутом одержал мексиканец.
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