Морено высказался об окончании противостояния с Фигейреду

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено высказался по поводу окончания противостояния с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Очень много тяжёлых моментов во время тренировочных сборов. Это было огромное давление, настоящий стресс. Теперь всё моё внимание сосредоточено только на моей семье. Я стараюсь проводить как можно больше времени с ними.

Конечно, после всего этого моё психическое состояние стало лучше. Потому что вся эта история, все эти два года, попытки драться с одним и тем же парнем были очень большим стрессом. Мой разум очень устал от всего этого», — приводит слова Морено MMA News.

Напомним, на прошедшем турнире UFC 283 бойцы встречались в четвёртый раз. Победу техническим нокаутом одержал мексиканец.