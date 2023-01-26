«Не рекомендую это повторять». Бывший боец UFC поймал уличного вора

Бывший боец UFC Фелипе Коларес способствовал поимке уличного вора, который ограбил незнакомую женщину.
Коларес поделился фотографиями и видеозаписью инцидента в своих социальных сетях, объяснив, что стал свидетелем предполагаемого нападения на женщину, когда выходил из спортзала на пляже Recreio dos Bandeirantes.
«Я вернулся к своей машине и пошёл к женщине, чтобы разобраться в ситуации, и действительно, это было ограбление. Мы с друзьями вернулись к машине и увидели мужчину. Заметив, что он безоружен, мы вмешались и сумели прижать грабителя, используя приёмы джиу-джитсу.
Сегодня у нас стало на одного грабителя на улицах меньше. Я не рекомендую делать это неподготовленным людям, но сегодня я стал на один процент лучше», — написал Коларес в социальных сетях.
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