Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не рекомендую это повторять». Бывший боец UFC поймал уличного вора

«Не рекомендую это повторять». Бывший боец UFC поймал уличного вора
Комментарии

Бывший боец UFC Фелипе Коларес способствовал поимке уличного вора, который ограбил незнакомую женщину.

Коларес поделился фотографиями и видеозаписью инцидента в своих социальных сетях, объяснив, что стал свидетелем предполагаемого нападения на женщину, когда выходил из спортзала на пляже Recreio dos Bandeirantes.

«Я вернулся к своей машине и пошёл к женщине, чтобы разобраться в ситуации, и действительно, это было ограбление. Мы с друзьями вернулись к машине и увидели мужчину. Заметив, что он безоружен, мы вмешались и сумели прижать грабителя, используя приёмы джиу-джитсу.

Сегодня у нас стало на одного грабителя на улицах меньше. Я не рекомендую делать это неподготовленным людям, но сегодня я стал на один процент лучше», — написал Коларес в социальных сетях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023