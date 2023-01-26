«Вижу, как выстраивается очередь бойцов». Макгрегор рассказал о новом предложении

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что ему вновь предложили принять участие в шоу Ultimate Fighter.
«Это снимок из дома Ultimate Fighter, где я выступал в противостоянии с Юрайей Фейбером. Это фото было перед самым шоу. Это было прямо перед тем, как я выиграл свой первый титул чемпиона мира, победив товарища Юрайи по команде Чеда Мендеса. Сразу после боя я стал тренером знаменитого бойцовского шоу. С большим синяком под глазом и гематомой, с моим триколором и новым, первым в истории золотым поясом UFC я вошёл в знаменитый бойцовский зал в Лас-Вегасе. Самые шикарные костюмы и кричалки, которые когда-либо видели шоу. На вершине серебряный пояс. И я тренировал свою команду, ведя её к победе. Безумие. Какое-то путешествие. Мне только что предложили снова стать тренером в этой роли. Мне это нравится. Это полное погружение, которое необходимо. Я вижу, как бойцы выстраиваются в очередь», — написал Конор в социальных сетях.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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