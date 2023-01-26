Лига АСА обновила систему штрафных санкций для проваливших взвешивание бойцов
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Российская лига АСА ввела новую систему штрафов для бойцов промоушена, которые провалили взвешивание.
С 1 января 2023-го:
— превышение до 1 кг — штраф составит 30% от гонорара в пользу соперника;
— * превышение до 2 кг – штраф 50% от гонорара в пользу соперника;
— * превышение до 3 кг – штраф 70% от гонорара в пользу соперника;
— превышение от 3 кг – отмена боя.
* В случае превышения лимита весовой категории свыше 1 кг соперник имеет право отказаться от поединка.
Также напоминаем, что боец, превысивший лимит своей весовой категории, не может претендовать на бонус за «Лучшее выступление вечера» и бонус за досрочное завершение боя.
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