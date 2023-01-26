Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лига АСА обновила систему штрафных санкций для проваливших взвешивание бойцов

Лига АСА обновила систему штрафных санкций для проваливших взвешивание бойцов
Комментарии

Российская лига АСА ввела новую систему штрафов для бойцов промоушена, которые провалили взвешивание.

С 1 января 2023-го:
— превышение до 1 кг — штраф составит 30% от гонорара в пользу соперника;
— * превышение до 2 кг – штраф 50% от гонорара в пользу соперника;
— * превышение до 3 кг – штраф 70% от гонорара в пользу соперника;
— превышение от 3 кг – отмена боя.

* В случае превышения лимита весовой категории свыше 1 кг соперник имеет право отказаться от поединка.

Также напоминаем, что боец, превысивший лимит своей весовой категории, не может претендовать на бонус за «Лучшее выступление вечера» и бонус за досрочное завершение боя.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023