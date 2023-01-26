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«Один должен мне $ 50 тыс, а другой — выйти на бой». Двалишвили — про Малыхина и Яна

«Один должен мне $ 50 тыс, а другой — выйти на бой». Двалишвили — про Малыхина и Яна
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили высказался по поводу бойцов клуба «Архангел Михаил» Анатолия Малыхина и Петра Яна.

«Надеюсь, Петр поступит как настоящий мужчина и 11 марта выйдет на бой.

Лучшие друзья, Анатолий и Пётр… Один должен отдать мне $ 50 тыс, а другой — выйти на бой 11 марта. В противном случае я отправлюсь в Таиланд и найду их там», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится на турнире UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.

В последнем поединке Ян сражался с американцем Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

Двалишвили в последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, встречался с представителем Бразилии Жозе Альдо и победил его единогласным решением судей.

Ян не умеет выбирать соперников. Пётр — смельчак, но стратегии у него нет Ян не умеет выбирать соперников. Пётр — смельчак, но стратегии у него нет

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:

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