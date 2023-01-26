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«Выглядит как бодибилдер». Бетербиев – о Ярде за 2 дня до боя

«Выглядит как бодибилдер». Бетербиев – о Ярде за 2 дня до боя
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о сопернике по предстоящему поединку, представителе Великобритании Энтони Ярде.

«Я чувствую себя хорошо. Ярд выглядит как бодибилдер, я не выгляжу так. Я сказал, что он выглядит сильным», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

«Это приятно слышать, я в хорошей форме», – ответил Ярд.

Напомним, поединок Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне на «Уэмбли».

В активе российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.

Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:

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