«Выглядит как бодибилдер». Бетербиев – о Ярде за 2 дня до боя

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о сопернике по предстоящему поединку, представителе Великобритании Энтони Ярде.
«Я чувствую себя хорошо. Ярд выглядит как бодибилдер, я не выгляжу так. Я сказал, что он выглядит сильным», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.
«Это приятно слышать, я в хорошей форме», – ответил Ярд.
Напомним, поединок Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне на «Уэмбли».
В активе российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.
Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:
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