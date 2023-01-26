Хрюнов отреагировал на то, что Hardcore предложил Нганну контракт

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о решении промоушена Hardcore предложить контракт франко-камерунскому бойцу смешанных единоборств Фрэнсису Нганну.

«Я себе подобных шуток не позволяю, мне воспитание мешает. Думаю, что у Нганну есть готовое финансовое предложение, поэтому он и ушёл из UFC. И это точно не Hardcore. Вероятности, что он окажется в России, точно нет», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, одержав победы в 12 из них. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2023 года ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе, из-за финансовых разногласий.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: