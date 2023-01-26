Владимир Хрюнов дал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о фаворите боя между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в этом году.

«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме, плюс он весит килограмм на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



Напомним, ранее стороны Усика и Фьюри не раз пытались договориться о поединке, однако пока так и не пришли к соглашению.

Александр Усик — Тайсону Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: