Владимир Хрюнов дал прогноз на поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика
Поделиться
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о фаворите боя между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в этом году.
«Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме, плюс он весит килограмм на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, ранее стороны Усика и Фьюри не раз пытались договориться о поединке, однако пока так и не пришли к соглашению.
Александр Усик — Тайсону Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Комментарии
- 26 января 2023
-
18:33
-
18:18
-
17:52
-
17:46
-
17:41
-
17:36
-
17:21
-
17:14
-
16:42
-
15:58
-
14:52
-
14:41
-
14:13
-
13:57
-
13:32
-
13:28
-
13:13
-
13:07
-
12:59
-
12:03
-
11:54
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:44
-
09:41
-
08:15
-
03:41
-
00:44
-
00:25
-
00:22
Партнерский контент