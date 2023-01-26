Чимаев провёл спарринг с сыном Рамзана Кадырова. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с тренировки. Чимаев поделился с подписчиками снимком, где видно, как он проводит спарринг с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыровым, который также выступает в ММА. И Хамзат, и Эли в настоящий момент находятся в Таиланде, где проводят тренировочные сборы.

Фото: Из личного архива Эли Кадырова

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: