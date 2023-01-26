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Волкановски высказался о наборе веса для боя с Махачевым

Волкановски высказался о наборе веса для боя с Махачевым
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о наборе массы для поединка с россиянином Исламом Махачевым. По словам Волкановски, он будет на несколько килограммов тяжелее своего привычного веса. Сейчас же, как рассказал Александр, он уже весит на 5 кг больше, чем обычно.

«Здесь в дело вступает наука. Нам нужна лишняя пара килограммов. Думаю, прямо сейчас я примерно на 5 килограммов тяжелее, чем обычно. Пришло время избавиться от всего лишнего веса: от лишних жира и воды. Но как я уже сказал, я буду, вероятно, на пару килограммов тяжелее», — сказал Волкановски на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля в Австралии.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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