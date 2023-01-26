Сехудо: мощь Фрэнсиса Нганну – не только его величайший, но также и худший его дар

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о франко-камерунском бойце ММА Фрэнсисе Нганну. По мнению Сехудо, мощь Нганну является не только его сильной стороной, но в то же время и слабой.
«У Фрэнсиса Нганну есть мощь! И он мог соответствующим образом её использовать, побеждая соперников. Я отдаю должное там, где это необходимо, хотя и чувствую, что эта мощь – не только его величайший, но также и его худший дар. Либо он нокаутирует соперника, либо его самого остановят. Мы видели это в первом бою, который был у него со Стипе Миочичем — в том, который он проиграл. Тогда Фрэнсис полностью потерял свою энергию», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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