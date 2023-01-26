Альберт Туменов встретился с Сергеем Павловичем. Фото

Российский боец ММА Альберт Туменов, выступающий в АСА, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с соотечественником, бойцом смешанных единоборств Сергеем Павловичем, который выступает в тяжёлой весовой категории UFC.



«Гроза тяжёлого веса UFC», — написал Туменов.

«С будущим чемпионом», — написал, в свою очередь, у себя в соцсетях Павлович, добавив то же фото.

Фото: Из личного архива Альберта Туменова

В последнем поединке Павлович встречался с четвёртым номером рейтинга UFC Таем Туивасой. Бой состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде. Сергей победил нокаутом на первой минуте боя. После этого боя в активе россиянина 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере.



Туменов в последнем бою победил соотечественника Гаджимурада Хирамагомедова.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: