«Именно поэтому Ислам взял верх». Вера предположил, за счёт чего Махачев победил Оливейру

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоялся в октябре прошлого года. Напомним, Махачев победил, став чемпионом UFC в лёгком весе.



«Ислам, похоже, настоящий профессионал. Когда он контролирует бойцов, то делает это умело и жёстко. Я только что пересматривал его поединок с Чарльзом Оливейрой. Так вот в том противостоянии были моменты, когда Оливейра мог нажать на курок, но он беспокоился пропустить тейкдаун. Но если у тебя хорошее джиу-джитсу, зачем беспокоиться о тейкдауне. Оливейра выглядел так, словно не хотел выкладываться на сто процентов и действовать безрассудно в стойке, как он делал ранее. Думаю, именно поэтому Ислам смог взять верх», — сказал Вера на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: