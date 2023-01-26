«Тогда всё будет кончено». Вера назвал условие, при котором Махачев победит Волкановски
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Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула лиги в полулёгком весе, австралийцем Александром Волкановски. Бой состоится 12 февраля в Австралии.
«Мне кажется, настрой Волкановски будет отличаться [от настроя Чарльза Оливейры]. Он невысокий, коренастый, так что, возможно, будет трудно выполнить тейкдаун в поединке с ним. Однако Ислам и Хабиб доказали, что, стоит им только схватить соперника, всё будет кончено. Посмотрим, сделал ли Волкановски домашнюю работу и сможет ли изменить это», — сказал Вера на канале Helen Yee Sports в YouTube.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:
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