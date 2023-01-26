Биспинг — об обвинении Макгрегора: кажется, с Роналду пару раз было что-то похожее

Бывший чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мнением о новости об обвинении ирландского бойца Конора Макгрегора в нападении на девушку. Ранее сообщалось, что инцидент случился в июле прошлого года на Ибице: якобы во время стычки с предполагаемой жертвой Макгрегор ударил её ногой в живот, а после пригрозил утопить.
«Я не хочу сказать, что это правда. Но в любом случае ситуация не очень хорошая. Нам остаётся позволить правосудию идти своим чередом… Реальность такова, что, когда у тебя много денег, люди начинают предпринимать попытки преследовать тебя. Буквально охотиться. Против меня самого когда-то выдвигали обвинения. В других вещах, но всё же…
Кажется, с Криштиану Роналду несколько раз было что-то похожее. Вот же чушь это всё. У известных и богатых людей на спине есть мишень. Многие хотят получить от них деньги. Хотя мы не знаем всей правды в этом случае. Но по отношению к Макгрегору было бы справедливо указать на эти детали. Надеюсь, всё окажется полной чушью, потому что это отвратительное обвинение. Но если он виновен, то конечно, получит по заслугам», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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