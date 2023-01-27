Дариуш рассказал, когда может состояться его бой с экс-чемпионом UFC Оливейрой
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Известный американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, бразильцем Чарльзом Оливейрой. По словам Бенеила, в настоящий момент UFC изучает возможность организовать его в мае.
«Изначально в UFC интересовались о поединке в Бразилии. Я тогда попросил дать мне немного времени, чтобы восстановить колено. Но оказалось, что всё не так уж и плохо. Потом они сказали: «Хорошо, мы может его провести в феврале». Затем февраль превратился в март, март — в апрель, а сейчас говорят о мае. Я и раньше ждал, поэтому полной уверенности нет», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.
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