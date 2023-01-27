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Стал известен возможный оппонент Конора Макгрегора в Ultimate Fighter

Стал известен возможный оппонент Конора Макгрегора в Ultimate Fighter
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, что получил приглашение принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter и сделать самостоятельный выбор оппонента. Напомним, ранее такое же приглашение получал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

«Меня попросили стать тренером в TUF против кого-то толстоголового или любого другого на моё усмотрение. Я готов к этому в любое время и в любом месте. Но я выбираю Макгрегора», — написал у себя в социальных сетях Фергюсон.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Нейту Диазу. Бой проходил в сентябре прошлого года. Тони уступил удушающим приёмом. Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

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