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Источник: Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Источник: Шамиль Абдурахимов покинул UFC
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Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжёлой весовой категории, покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch.

Напомним, в последнем поединке Абдурахимов встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой проходил на UFC 283 и завершился победой представителя Бразилии техническим нокаутом во втором раунде. Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в промоушене Даны Уайта.

В общей сложности он провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (девять были добыты нокаутом) и потерпел восемь поражений (шесть – нокаутом). В UFC Шамиль выступал с 2015 года. Сейчас российскому бойцу 41 год.

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