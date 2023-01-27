Источник: Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжёлой весовой категории, покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch.



Напомним, в последнем поединке Абдурахимов встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой проходил на UFC 283 и завершился победой представителя Бразилии техническим нокаутом во втором раунде. Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в промоушене Даны Уайта.



В общей сложности он провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (девять были добыты нокаутом) и потерпел восемь поражений (шесть – нокаутом). В UFC Шамиль выступал с 2015 года. Сейчас российскому бойцу 41 год.

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