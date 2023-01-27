Джон Джонс показал фото с командой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с командой. В настоящий момент Джонс продолжает подготовку к поединку с Сирилем Ганом, который состоится на турнире UFC 285 в марте.



«Я чувствую себя таким счастливым и так благодарен. Парни, которые меня окружают, делают весь этот опыт намного лучше», — подписал фотографию Джонс, добавив хештег UFC 285.

Из личного архива Джона Джонса

Напомним, Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

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