Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивол — Бетербиев
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Известный американский промоутер Боб Арум высказался о потенциальном поединке между российскими непобеждёнными боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Может ли Бивол в следующем бою сразиться с Бетербиевым? Да, я думаю, что может. Но мы должны быть реалистами. Полагаю, Бивол в первую очередь будет желать поединка с Саулем Альваресом – для него это гораздо более интересный бой с финансовой точки зрения. Так что если этот бой состоится, то только в следующем году. Но если поединок с Канело не состоится, то, возможно, мы сможем провести бой Бетербиева и Бивола и в этом году», — приводит слова Арума издание BoxingScene.
Жил с беженцами и ссорился с Ковалёвым. Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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