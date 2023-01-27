Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивол — Бетербиев

Известный американский промоутер Боб Арум высказался о потенциальном поединке между российскими непобеждёнными боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.



«Может ли Бивол в следующем бою сразиться с Бетербиевым? Да, я думаю, что может. Но мы должны быть реалистами. Полагаю, Бивол в первую очередь будет желать поединка с Саулем Альваресом – для него это гораздо более интересный бой с финансовой точки зрения. Так что если этот бой состоится, то только в следующем году. Но если поединок с Канело не состоится, то, возможно, мы сможем провести бой Бетербиева и Бивола и в этом году», — приводит слова Арума издание BoxingScene.

Жил с беженцами и ссорился с Ковалёвым. Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: