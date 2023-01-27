Промоутер Усика рассказал, когда может состояться анонс его боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал, когда может состояться поединок его клиента с британцем Тайсоном Фьюри. По словам Красюка, он с командой будет работать над тем, чтобы объявить дату боя уже в начале февраля.



«Жизнь внесла некоторые коррективы, и теперь конец апреля для нас является более оптимальной датой, чем начало марта. Мы интенсивно работаем над датой боя и над контрактом, чтобы объявить его уже в начале февраля», — приводит слова Красюка Luckypunchnet в соцсетях.

Ранее не раз сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое, однако стороны всё никак не могут прийти к соглашению.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: