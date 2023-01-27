Тактаров обозначил позицию по недовольству Нганну, считавшего свой контракт с UFC низким

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, российский ветеран ММА Олег Тактаров высказался о решении франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта, а также поделился мнением о его возможном поединке с непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри.
«Судя по тому, что Тайсон Фьюри в шутку или не в шутку заявил, что готов с ним подраться, боксёрские промоутеры уже начали раскручивать этот бой. Это идеальный вариант для Цыганского короля зарабатывать деньги, не подставляя лишний раз подбородок под удары профессиональных боксёров. История Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера повторяется в тяжёлом весе и может иметь даже больший финансовый успех.
Нганну уже взрослый мужик, которому поднадоело получать копейки. Только недавно он начал что-то зарабатывать. Вот получил он 500 тысяч долларов за бой, 200 тысяч ушло на подготовку и антураж. Налоги, менеджеры, адвокаты и прочее съели ещё 55-60 процентов. В итоге он остался с нулём, не считая рекламных контрактов. Конечно, ему это дело надоело», – сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.ru.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
- 27 января 2023
-
17:46
-
17:34
-
17:21
-
16:48
-
15:56
-
15:43
-
15:00
-
14:24
-
14:05
-
13:01
-
12:16
-
12:04
-
11:48
-
11:31
-
10:51
-
10:42
-
09:44
-
09:22
-
00:43
-
00:28
-
00:07
- 26 января 2023
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:06
-
21:46
-
21:04
-
20:27
-
19:31
-
19:19
-
18:33
-
18:18
-
17:52
-
17:46
-
17:41