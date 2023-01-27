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Тактаров обозначил позицию по недовольству Нганну, считавшего свой контракт с UFC низким

Тактаров обозначил позицию по недовольству Нганну, считавшего свой контракт с UFC низким
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Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, российский ветеран ММА Олег Тактаров высказался о решении франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта, а также поделился мнением о его возможном поединке с непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Судя по тому, что Тайсон Фьюри в шутку или не в шутку заявил, что готов с ним подраться, боксёрские промоутеры уже начали раскручивать этот бой. Это идеальный вариант для Цыганского короля зарабатывать деньги, не подставляя лишний раз подбородок под удары профессиональных боксёров. История Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера повторяется в тяжёлом весе и может иметь даже больший финансовый успех.

Нганну уже взрослый мужик, которому поднадоело получать копейки. Только недавно он начал что-то зарабатывать. Вот получил он 500 тысяч долларов за бой, 200 тысяч ушло на подготовку и антураж. Налоги, менеджеры, адвокаты и прочее съели ещё 55-60 процентов. В итоге он остался с нулём, не считая рекламных контрактов. Конечно, ему это дело надоело», – сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.ru.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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