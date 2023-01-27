Тактаров выразил мнение, что Фёдор Емельяненко идёт правильным путём к завершению карьеры

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров высказался о прощальном поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.
«В последние годы Фёдор меня всё больше радует, только с каждым боем я всё сильнее переживаю за его здоровье, потому что, когда тебе чуть-чуть за 30, многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным. Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашёл себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек. Думаю, Фёдор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует. Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Фёдор вышел на правильную финишную прямую. Переживаем только за его здоровье», — сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.
Последний бой в профессиональной карьере Фёдора Емельяненко пройдёт 5 февраля с американцем Райаном Бейдером. Бойцы оспорят титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
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