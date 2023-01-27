Сайдиокуб Кахрамонов попросил у UFC поединок против Умара Нурмагомедова

Узбекский боец смешанных единоборств Сайдиокуб Кахрамонов, выступающий в легчайшем весе UFC, попросил поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
Ранее Нурмагомедов заявил, что все отказываются от боя с ним, и попросил откликнуться любого бойца, который готов провести с ним бой 11 марта.
«Технически я 15-й номер рейтинга UFC. Просто дайте мне этот бой. Кроме того, это будет мой последний бой. Ситуация между жизнью и смертью. Если я проиграю, то продолжу работать над своим промоушеном. Будь так добр, Дана Уайт», — написал Кахрамонов на своей странице в социальной сети.
Сайдиокуб Кахрамонов провёл 11 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них девять побед. В декабре прошлого года боец проиграл Саиду Нурмагомедову удушающим приёмом.
Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом, у него 16 побед в 16 поединках в ММА.
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