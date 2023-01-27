Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели финальный стердаун. Видео

Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели финальный стердаун. Видео
Комментарии

28 января, в субботу, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

Бойцы провели финальную дуэль взглядов в преддверии поединка.

Права на видео принадлежат iFL TV. Просмотреть видео можно на официальном YouTube-канале iFL TV.

Ранее Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели официальное взвешивание, по итогам которого россиянин оказался тяжелее своего соперника на 200 граммов. Его вес составил 79,2 килограмма, вес Ярда — 79 килограммов. Лимит полусреднего веса — 79,3 килограмма.

На счету Артура Бетербиева 18 побед в 18 поединках в профессиональной карьере, все нокаутом.

У Энтони Ярда 23 победы в 25 поединках в профессиональном ринге.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Бетербиева и Ярда. Артур сделает ещё шаг к Биволу? Где смотреть онлайн-трансляцию боя Бетербиева и Ярда. Артур сделает ещё шаг к Биволу?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023