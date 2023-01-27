Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели финальный стердаун. Видео

28 января, в субботу, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.



Бойцы провели финальную дуэль взглядов в преддверии поединка.

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Ранее Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели официальное взвешивание, по итогам которого россиянин оказался тяжелее своего соперника на 200 граммов. Его вес составил 79,2 килограмма, вес Ярда — 79 килограммов. Лимит полусреднего веса — 79,3 килограмма.



На счету Артура Бетербиева 18 побед в 18 поединках в профессиональной карьере, все нокаутом.



У Энтони Ярда 23 победы в 25 поединках в профессиональном ринге.