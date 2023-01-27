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Царукян бросил вызов Чендлеру, заявив, что у Майкла самый низкий бойцовский IQ

Царукян бросил вызов Чендлеру, заявив, что у Майкла самый низкий бойцовский IQ
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, бросил вызов американцу Майклу Чендлеру.

«Эй, Чендлер, пора защищать своё место в рейтинге UFC. Самый низкий бойцовский IQ в дивизионе против нового поколения ММА. Ты точно не окажешься надо мной», — написал Царукян на твоей странице в социальной сети.

Майкл Чендлер в своём последнем поединке проиграл соотечественнику Дастину Порье удушающим приёмом. Всего на счету Чендлера 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых у него 23 победы.

Арман Царукян в последнем бою выиграл единогласным решением судей у казахстанского бойца Дамира Исмагулова. Всего у Царукяна 22 поединка в ММА и 19 побед в них.

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